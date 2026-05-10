A Câmara de Administração da Unicamp aprovou nesta terça-feira, 5 de maio, novas regras voltadas à jornada de trabalho de servidores da Universidade. Entre as medidas estão a regulamentação do horário especial para servidores com deficiência, a licença para acompanhamento de filhos em tratamento de saúde mental e a implantação da jornada híbrida de trabalho.

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Pela deliberação, servidores celetistas ou estatutários com deficiência poderão solicitar redução de jornada de até 50%, desde que a necessidade seja comprovada por uma junta multiprofissional. O mesmo benefício também poderá ser concedido a servidores que tenham cônjuge, companheiro, filho ou dependente com deficiência.

A CAD também regulamentou a licença de até seis horas semanais para servidores dos dois regimes que precisem acompanhar filho com transtorno mental, mesmo quando ele não for considerado pessoa com deficiência. Para isso, será necessário comprovar que a presença dos pais é indispensável para a recuperação ou para o tratamento adequado.