Um trecho da Rua Joaquim Roberto de Azevedo Marquês, na Vila Lemos, em Campinas, será interditado a partir de segunda-feira, 11 de maio, para obras de drenagem. O bloqueio começa às 8h e deve durar cerca de 60 dias, de forma contínua.

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A interdição será feita entre as avenidas Princesa D’Oeste e Dr. Arlindo Joaquim de Lemos. Segundo a Emdec, o fechamento é necessário para a construção de uma galeria de águas pluviais na Avenida Princesa D’Oeste, entre a Rua Joaquim Roberto de Azevedo Marquês e a Praça Renê Pena Chaves, no Jardim Proença.

A nova galeria faz parte do conjunto de obras de macrodrenagem para reduzir alagamentos na região. A estrutura será responsável por captar água da chuva vinda de áreas mais altas da cidade e direcioná-la ao reservatório Proença, o RP-1, em períodos de chuva intensa.