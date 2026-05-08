Um trecho da Rua Joaquim Roberto de Azevedo Marquês, na Vila Lemos, em Campinas, será interditado a partir de segunda-feira, 11 de maio, para obras de drenagem. O bloqueio começa às 8h e deve durar cerca de 60 dias, de forma contínua.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A interdição será feita entre as avenidas Princesa D’Oeste e Dr. Arlindo Joaquim de Lemos. Segundo a Emdec, o fechamento é necessário para a construção de uma galeria de águas pluviais na Avenida Princesa D’Oeste, entre a Rua Joaquim Roberto de Azevedo Marquês e a Praça Renê Pena Chaves, no Jardim Proença.
A nova galeria faz parte do conjunto de obras de macrodrenagem para reduzir alagamentos na região. A estrutura será responsável por captar água da chuva vinda de áreas mais altas da cidade e direcioná-la ao reservatório Proença, o RP-1, em períodos de chuva intensa.
O reservatório RP-1 está em construção na Praça de Esportes Paranapanema e integra as obras de controle de enchentes na bacia do Ribeirão Anhumas. O equipamento terá capacidade para armazenar 120 milhões de litros de água. A obra começou em julho de 2024 e tem previsão de conclusão em junho de 2027, sob gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Durante o bloqueio, a Emdec orienta os motoristas a utilizarem o desvio pelas vias Princesa D’Oeste, Conde D’Eu e Dr. Arlindo Joaquim de Lemos.
A interdição também afetará o itinerário de linhas do transporte coletivo. Serão impactadas as linhas municipais 360, Proença/Castelo; 367, Jardim Baronesa; e 368, Jardim Itatiaia, além da linha intermunicipal 724, Vinhedo.