08 de maio de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SAUDADE

Cemitérios ficam prontos para as visitas no Dia das Mães

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/SETEC
Cemitérios municipais receberam serviços de manutenção e funcionarão em horário normal no domingo.
Cemitérios municipais receberam serviços de manutenção e funcionarão em horário normal no domingo.

Os três cemitérios municipais de Campinas receberam serviços de manutenção e zeladoria ao longo desta semana, em preparação para o Dia das Mães, data em que muitas famílias costumam visitar túmulos para prestar homenagens.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As ações foram realizadas pela Setec, autarquia responsável pelos Serviços Técnicos Gerais, e incluíram pintura, roçagem e cuidados nas áreas internas dos espaços.

Apesar da expectativa de aumento no movimento de visitantes no domingo, a circulação deve ser menor do que a registrada no feriado de Finados. Por isso, a programação seguirá dentro da rotina habitual, sem reforço no quadro de funcionários.

Os cemitérios da Saudade, de Sousas e Nossa Senhora da Conceição funcionam diariamente, das 7h às 18h.

Comentários

Comentários