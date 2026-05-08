Os três cemitérios municipais de Campinas receberam serviços de manutenção e zeladoria ao longo desta semana, em preparação para o Dia das Mães, data em que muitas famílias costumam visitar túmulos para prestar homenagens.

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As ações foram realizadas pela Setec, autarquia responsável pelos Serviços Técnicos Gerais, e incluíram pintura, roçagem e cuidados nas áreas internas dos espaços.

Apesar da expectativa de aumento no movimento de visitantes no domingo, a circulação deve ser menor do que a registrada no feriado de Finados. Por isso, a programação seguirá dentro da rotina habitual, sem reforço no quadro de funcionários.