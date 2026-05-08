Um homem de 42 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba, sob acusação de importunação sexual e desacato. A ocorrência foi registrada na região central da cidade e apresentada no plantão policial.

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De acordo com a corporação, uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) realizava patrulhamento preventivo quando foi procurada por uma mulher. Ela relatou que um homem, aparentemente em situação de vulnerabilidade, havia importunado sexualmente sua filha, que é menor de idade.

Com base nas características do suspeito fornecidas pela mãe, os agentes iniciaram buscas e localizaram o homem na Avenida Itororó. Durante a abordagem, segundo a GCM, o suspeito passou a ofender e ameaçar os guardas. Ao ser questionado sobre os fatos, ele confessou ter mexido com a adolescente.