Um caso de invasão domiciliar seguida de disparos de arma de fogo foi registrado na noite da última quarta-feira (6), no Residencial dos Lagos, em Santo Antônio de Posse. De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas, dois moradores da casa, relataram que estavam na cozinha com o portão da garagem aberto quando um homem vestindo roupas pretas e armado com um revólver entrou no imóvel.

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O suspeito ordenou que os moradores levantassem as camisas, questionando se estavam armados. Ao perceber que o invasor não era policial, o marido de uma das vítimas começou a questioná-lo. Na sequência, o autor deixou a residência e efetuou dois disparos contra o solo, antes de fugir.

As vítimas informaram aos guardas que reconheceram o suspeito e também forneceram a placa do veículo usado por ele, um Ford Fusion preto. As informações foram repassadas à central de monitoramento para auxiliar nas buscas. Até a publicação desta reportagem, o suspeito não havia sido localizado. A Polícia Civil deve investigar o caso.