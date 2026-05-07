A recusa ao teste do bafômetro se tornou a principal infração registrada nas operações de trânsito realizadas em Campinas no primeiro quadrimestre de 2026. Entre janeiro e abril, a Emdec e a Guarda Municipal contabilizaram 396 recusas, o equivalente a 97,3% das 407 autuações relacionadas à alcoolemia no período.
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Ao todo, foram feitos mais de 12,2 mil testes com etilômetros nas operações integradas. Apesar do volume elevado de abordagens, apenas 11 infrações foram aplicadas a motoristas flagrados sob influência de álcool, o que representa 2,7% das autuações por alcoolemia. Em três casos, a conduta foi enquadrada como crime de trânsito, quando o índice de álcool é igual ou superior a 0,34 mg/L.
Nessas situações, além da multa gravíssima multiplicada por dez, no valor de R$ 2,9 mil, e da suspensão do direito de dirigir por 12 meses, a legislação prevê pena de detenção de seis meses a três anos.
Para o gerente de Fiscalização e Operação de Trânsito da Emdec, Claudionir de Sá, o número reduzido de testes positivos não significa, necessariamente, baixa presença de álcool entre os condutores abordados.
“Embora a taxa de testes positivos no bafômetro pareça baixa, o índice de condutores alcoolizados identificado é, na verdade, subnotificado pelas recusas. Além de não eliminar o risco de sinistros (acidentes) no trânsito, a recusa evidencia a intenção do condutor de ocultar a infração”, explica.
No período, Campinas realizou 18 Operações pela Vida, com foco em alcoolemia, além de três ações da Operação Direção Segura Integrada, em conjunto com a Polícia Militar. Dos testes aplicados, cerca de 9 mil foram feitos em motoristas de automóveis e 3,2 mil em motociclistas.
A primeira verificação é feita com o etilômetro passivo, usado como triagem inicial. Quando há indicação de álcool, o condutor é encaminhado para o teste no bafômetro ativo, que mede com precisão a concentração de álcool. É nessa segunda etapa que, segundo a Emdec, a maior parte das recusas costuma ocorrer.
O alerta também se conecta aos dados de mortalidade no trânsito. Em 2025, o álcool ao volante foi o segundo fator de risco que mais matou em Campinas, atrás apenas da velocidade. Foram 45 mortes associadas à direção sob influência de álcool. Em outros 18 óbitos, houve combinação entre álcool e excesso de velocidade.
Um caso recente ocorreu na noite de 2 de maio, na Avenida Ângelo Simões, em um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta. Após acionamento da Guarda Municipal, a Emdec realizou o teste de etilômetro e constatou índice de 0,38 mg/L, valor acima do limite que caracteriza crime de trânsito.
"Acima de 0,34 mg/L já caracteriza crime de trânsito, e esse condutor estava tão alterado que nem recusou o teste", contou o agente da Emdec responsável pela ocorrência.
Além das blitze voltadas à alcoolemia, a Emdec realizou 86 operações integradas com a Guarda Municipal e a Polícia Militar até abril. As ações abordaram quase 6,5 mil veículos e identificaram 3.085 condutas de risco. Ao todo, 616 veículos foram encaminhados ao Pátio Municipal por irregularidades.
As motocicletas responderam por quase 52% das autuações, com cerca de 1,6 mil registros. Automóveis apareceram em seguida, com aproximadamente 1,4 mil condutas de risco, o equivalente a 47%.
No ranking das infrações mais frequentes no quadrimestre, a recusa ao teste de alcoolemia aparece em primeiro lugar, com 396 registros. Em seguida vêm licenciamento irregular, com 370 autuações; escapamento defeituoso ou sem silenciador, com 283; pneu em mau estado de conservação, com 217; e sistema de iluminação alterado, com 205.
Também aparecem entre as principais condutas flagradas dirigir sem habilitação, falta do cinto de segurança, condução de veículo sem equipamento obrigatório, placa fora das normas do Contran e placa sem legibilidade.