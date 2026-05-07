A recusa ao teste do bafômetro se tornou a principal infração registrada nas operações de trânsito realizadas em Campinas no primeiro quadrimestre de 2026. Entre janeiro e abril, a Emdec e a Guarda Municipal contabilizaram 396 recusas, o equivalente a 97,3% das 407 autuações relacionadas à alcoolemia no período.

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Ao todo, foram feitos mais de 12,2 mil testes com etilômetros nas operações integradas. Apesar do volume elevado de abordagens, apenas 11 infrações foram aplicadas a motoristas flagrados sob influência de álcool, o que representa 2,7% das autuações por alcoolemia. Em três casos, a conduta foi enquadrada como crime de trânsito, quando o índice de álcool é igual ou superior a 0,34 mg/L.

Nessas situações, além da multa gravíssima multiplicada por dez, no valor de R$ 2,9 mil, e da suspensão do direito de dirigir por 12 meses, a legislação prevê pena de detenção de seis meses a três anos.