O fim de semana do Dia das Mães será marcado por uma mudança importante nas condições do tempo em Campinas e região. Depois de dias com manhãs mais frias e tardes quentes, a chegada de uma frente fria deve alterar o cenário a partir de domingo.

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A sexta-feira ainda será de tempo firme e calor. A mínima sobe para 19°C, deixando para trás o friozinho das primeiras horas do dia registrado nas últimas semanas. À tarde, a temperatura deve chegar aos 30°C, com predomínio de sol e sensação de calor.

No sábado, o padrão se repete, mas com temperatura ainda mais alta. A máxima prevista é de 31°C, em um dia abafado e com aumento gradual da nebulosidade ao longo das horas.