O fim de semana do Dia das Mães será marcado por uma mudança importante nas condições do tempo em Campinas e região. Depois de dias com manhãs mais frias e tardes quentes, a chegada de uma frente fria deve alterar o cenário a partir de domingo.
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A sexta-feira ainda será de tempo firme e calor. A mínima sobe para 19°C, deixando para trás o friozinho das primeiras horas do dia registrado nas últimas semanas. À tarde, a temperatura deve chegar aos 30°C, com predomínio de sol e sensação de calor.
No sábado, o padrão se repete, mas com temperatura ainda mais alta. A máxima prevista é de 31°C, em um dia abafado e com aumento gradual da nebulosidade ao longo das horas.
Essa presença maior de nuvens já será um sinal da mudança esperada para o domingo, Dia das Mães. A virada no tempo deve ser mais perceptível, com queda acentuada da temperatura, céu mais fechado e máxima em torno de 22°C.
Também há expectativa de chuva entre o meio e o fim da tarde de domingo, com possibilidade de pancadas associadas ao avanço da frente fria pelo estado de São Paulo.
Na sequência, uma massa de ar polar deve reforçar a queda das temperaturas no começo da próxima semana. A tendência é de frio mais intenso, com possibilidade de mínimas próximas dos 10°C em Campinas e cidades da região.