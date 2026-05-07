A farmácia do Centro de Saúde Paranapanema, em Campinas, continuará fechada nesta sexta-feira, 8 de maio, para a conclusão das obras de adequação do espaço físico. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é que o atendimento seja retomado normalmente na segunda-feira, 11 de maio.

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O serviço está suspenso desde terça-feira, 6 de maio. Durante esse período, os demais atendimentos da unidade seguem conforme a programação do Centro de Saúde.

Para reduzir os impactos aos moradores, a Saúde reforçou a equipe da farmácia do CS Orosimbo Maia, unidade mais próxima do Paranapanema. O Centro de Saúde fica na Rua Doutor Laerte de Moraes, s/n, na Vila Orosimbo Maia.