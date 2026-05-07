Um trecho da Rua João Teodoro de Campos, no Loteamento Residencial Novo Mundo, no distrito do Campo Grande, em Campinas, será bloqueado nesta sexta-feira, 8 de maio, para a instalação de um hidrante.

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A interdição será realizada pela Emdec, das 8h às 17h, entre as ruas Antônio Perin e Ada Guernelli Maia. Durante o período, a circulação de veículos ficará impedida no trecho em obras.

Os motoristas deverão utilizar como desvio as ruas Antônio Perin, Professor Casemiro dos Reis Filho e Ada Guernelli Maia.