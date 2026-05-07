07 de maio de 2026
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TRÂNSITO

Sexta-feira começa com desvio de trânsito no Campo Grande

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Interdição será realizada das 8h às 17h para instalação de hidrante, no Loteamento Residencial Novo Mundo; linha 200 terá desvio no itinerário.
Interdição será realizada das 8h às 17h para instalação de hidrante, no Loteamento Residencial Novo Mundo; linha 200 terá desvio no itinerário.

Um trecho da Rua João Teodoro de Campos, no Loteamento Residencial Novo Mundo, no distrito do Campo Grande, em Campinas, será bloqueado nesta sexta-feira, 8 de maio, para a instalação de um hidrante.

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A interdição será realizada pela Emdec, das 8h às 17h, entre as ruas Antônio Perin e Ada Guernelli Maia. Durante o período, a circulação de veículos ficará impedida no trecho em obras.

Os motoristas deverão utilizar como desvio as ruas Antônio Perin, Professor Casemiro dos Reis Filho e Ada Guernelli Maia.

O bloqueio também altera o itinerário da linha 200, Jardim Novo Maracanã/Terminal Campo Grande. Segundo a Emdec, apesar do desvio, não haverá mudança no ponto de parada.

Agentes da Mobilidade Urbana vão acompanhar o trânsito na região durante a intervenção.

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