Campinas confirmou mais duas mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus Influenza, responsável pela gripe. Com os novos registros, a cidade chega a cinco óbitos pela doença em 2026, considerando a data de início dos sintomas.

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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as duas vítimas tinham doenças preexistentes e não haviam recebido a vacina contra a gripe neste ano. Os óbitos foram informados nesta quinta-feira, 6 de maio.

Uma das vítimas era um homem de 93 anos, com comorbidade e não vacinado, que morreu em 11 de abril. A outra era uma mulher de 80 anos, também com comorbidade e sem vacinação contra a gripe em 2026, que morreu em 14 de abril.