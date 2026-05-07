Campinas confirmou mais duas mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus Influenza, responsável pela gripe. Com os novos registros, a cidade chega a cinco óbitos pela doença em 2026, considerando a data de início dos sintomas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as duas vítimas tinham doenças preexistentes e não haviam recebido a vacina contra a gripe neste ano. Os óbitos foram informados nesta quinta-feira, 6 de maio.
Uma das vítimas era um homem de 93 anos, com comorbidade e não vacinado, que morreu em 11 de abril. A outra era uma mulher de 80 anos, também com comorbidade e sem vacinação contra a gripe em 2026, que morreu em 14 de abril.
Desde janeiro, Campinas contabiliza 65 casos de SRAG por Influenza e cinco mortes. A Saúde reforça que a vacinação é a principal medida para reduzir o risco de agravamento da doença, especialmente entre pessoas dos grupos prioritários.
A campanha segue até 30 de maio nos Centros de Saúde da cidade. A exceção é o CS Centro, onde a vacinação ocorre na Paróquia Divino Salvador. Não é necessário agendamento. Para receber a dose, basta apresentar documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. Crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, ou apresentar autorização.
Neste ano, a vacina protege contra os vírus da gripe A, nos subtipos H1N1 e H3N2, e B. O imunizante também pode ser aplicado junto com outras vacinas do Calendário Nacional.
O público prioritário inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde e da educação, pessoas em situação de rua, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, profissionais das forças de segurança e salvamento, integrantes das Forças Armadas, trabalhadores portuários e dos Correios, povos indígenas e quilombolas, além da população e funcionários do sistema de privação de liberdade.
Desde o início da estratégia, em 28 de março, Campinas aplicou 154.689 doses da vacina contra a gripe no público prioritário. Desse total, 102.711 doses foram destinadas ao público-alvo definido pelo Calendário Nacional de Vacinação, formado por crianças, gestantes e idosos.
Entre os idosos, foram aplicadas 87.871 doses, com cobertura de 39,28%. Nas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, foram 11.637 doses, o equivalente a 17,03% de cobertura. Entre gestantes, o município registrou 3.203 doses, com cobertura de 37,25%.
Em 2025, Campinas registrou 552 casos de SRAG por Influenza e 67 mortes. Entre os óbitos, 53 ocorreram em pessoas que não haviam recebido a vacina contra a gripe. A maioria das vítimas também tinha doenças preexistentes.
A Secretaria de Saúde explica que a vacinação é feita todos os anos antes do período de maior circulação do vírus porque a Influenza sofre mutações frequentes. Por isso, a composição da vacina é atualizada para ampliar a proteção contra as cepas mais presentes em cada temporada.
Além da imunização, a orientação é manter cuidados básicos para reduzir a transmissão de doenças respiratórias, como lavar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados, evitar aglomerações e usar máscara em caso de sintomas respiratórios.