O espetáculo circense A Travessada, da Companhia do Bagaço, estreia temporada em Campinas com duas apresentações gratuitas. A primeira acontece nesta sexta-feira (8), às 17h, no Lume Teatro, em Barão Geraldo. A segunda está marcada para o dia 16 de maio, no mesmo horário, na Sala dos Toninhos.

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A montagem é protagonizada pela atriz e palhaça Cachú, que também assina a dramaturgia do solo. A direção é de Gabriela Ramos e a trilha sonora, do músico Marcelo Onofri. O projeto conta com apoio da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e foi contemplado pelo Plano Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura.

O ponto de partida para a criação do espetáculo foram trechos do livro "A Cidade Inexistente", do jornalista e escritor mineiro José Resende Júnior. Publicada em 2000, a obra reúne contos que giram em torno do desaparecimento de uma cidade do interior, submersa após a construção de uma hidrelétrica.