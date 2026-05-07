Em ocorrências registradas em diferentes pontos do município na última terça-feira (5), a Guarda Civil de Indaiatuba, por meio do Grupamento Ambiental, resgatou três animais silvestres.

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No Vale das Laranjeiras, a equipe localizou um carcará com um ferimento na asa em uma chácara. A ave foi encaminhada ao Centro de Reabilitação Animal da Prefeitura de Indaiatuba, onde passou por atendimento veterinário.

Já no bairro Cidade Nova, os agentes capturaram um ouriço que estava dentro de uma residência. No Jardim das Maritacas, o resgate foi de uma cobra cascavel.