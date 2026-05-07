Uma ocorrência policial terminou com a morte de um homem na tarde de quarta-feira (6), no bairro Jardim Suécia 2, em Mogi Guaçu. O caso aconteceu por volta das 17h10 e mobilizou equipes da Polícia Militar. Segundo relatos iniciais de testemunhas, os militares atendiam a uma ocorrência quando um homem, em estado agressivo, teria avançado contra os agentes. Houve luta corporal com um dos policiais.
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Para conter o indivíduo, a equipe efetuou um disparo. Ele foi atingido e não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada no local. Inicialmente, havia informação de que um policial militar teria sido ferido na perna e socorrido pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa da cidade. No entanto, atualização preliminar aponta que o agente não foi baleado. O sangue encontrado no local era do suspeito.
A identidade do homem morto ainda não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem. O caso foi levado e registrado no plantão da CPJ (Central de Polícia Judiciária).