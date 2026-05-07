Em continuação às atividades de treinamento do Grupamento de Operações com Cães, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu realizou, na quarta-feira (6), a apreensão de entorpecentes na Praça Fernando de Noronha, localizada no Jardim Itacolomy.

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A ação contou com o trabalho dos guardas Volpe e Júnior e da cadela farejadora Judite, da raça Pastor Belga Malinois. Durante as buscas, Judite localizou as drogas escondidas em meio a um entulho, sob uma caixa de papelão.

No total, foram apreendidos 106 microtubos contendo cocaína e 36 tubetes de crack. Não havia suspeitos no momento da ocorrência. Todo o material foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e entregue à Polícia Civil.