07 de maio de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

RMC terá sol, calor e baixa umidade nesta quinta

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Região terá sol, calor de até 32°C e umidade relativa do ar entre 30% e 35% nesta quinta-feira.
Região terá sol, calor de até 32°C e umidade relativa do ar entre 30% e 35% nesta quinta-feira.

A RMC (Região Metropolitana de Campinas) segue com tempo estável e predomínio de sol nesta quinta-feira (7), de acordo com os institutos de meteorologia. A condição é resultado da atuação de uma massa de ar quente, seco e estável sobre o estado de São Paulo.

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Nesta quinta, os termômetros devem variar entre 19°C e 32°C. Já a umidade relativa do ar pode cair para índices entre 30% e 35% no período da tarde. O dia pode registrar ventos moderados durante a tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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