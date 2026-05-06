A obra do reservatório RP-1, no Jardim Proença, em Campinas, ficou mais cara e terá atraso no prazo de entrega. A Prefeitura atualizou nesta quarta-feira, 6 de maio, o cronograma das intervenções de macrodrenagem e informou que a conclusão do equipamento, antes prevista para junho de 2026, foi reprogramada para junho de 2027.
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O custo também subiu. A previsão inicial era de R$ 205 milhões, mas o valor passou para R$ 220 milhões, aumento de cerca de R$ 15 milhões. Segundo a administração municipal, a mudança ocorreu por causa da ampliação do escopo da obra e da inclusão de novas soluções técnicas no sistema de drenagem.
O secretário municipal de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, explicou que será necessária uma obra adicional de macrodrenagem para levar água da região do Swift, no alto da cidade, até o reservatório.
“Estamos fazendo uma obra adicional de macrodrenagem, com a construção de galerias que vão levar a água da região do Swift, do alto da cidade, para o reservatório. A finalização completa da obra vai depender da finalização desse trecho e teremos um novo prazo de conclusão, de junho de 2026 passa para junho de 2027”, explicou o secretário.
Divulgação/PMC
O RP-1 está sendo construído na Praça de Esportes Paranapanema e é uma das principais estruturas da primeira etapa do plano de macrodrenagem da Prefeitura. A obra começou em julho de 2024 e está com cerca de 60% de execução. Quando estiver pronto, o reservatório terá capacidade para armazenar 120 milhões de litros de água.
A estrutura será formada por poços interligados por túneis subterrâneos. Alguns trechos já foram completamente escavados, como a ligação entre o poço 1 e a caixa de equilíbrio 2, além do trecho entre o poço 4 e o reservatório. Outras frentes continuam em execução.
A Prefeitura também atualizou o prazo do reservatório RS-1, conhecido como reservatório Serafim, na região central. Nesse caso, a entrega foi adiada de junho de 2027 para março de 2028, mas sem aumento no custo previsto.
Segundo Barreiro, o cronograma precisou ser revisto por causa de interferências encontradas durante a obra. Entre os fatores citados estão as características do solo, já que a área teria sido uma região pantanosa no passado, a necessidade de reforço em estruturas de túnel com injeção de cimento, o remanejamento de rede elétrica com a CPFL, o desvio do BRT e a movimentação de terra na praça.
“No caso do reservatório Serafim, o RS1, a situação é um pouco diversa. Tivemos várias interferências e por isso foi necessário alterar o cronograma de obra. O terreno ali era uma região pantanosa no passado. Por isso, houve a necessidade de injeção de cimento nas estruturas do tunel para reforçar a estrutura e assegurar estabilidade, o que não estava previsto inicialmente”, explicou o secretário Barreiro.
A primeira etapa do plano de macrodrenagem inclui três reservatórios de grande porte. Além do RP-1, no Proença, e do RS-1, no Serafim, a Prefeitura prevê o RP-4, na região da Avenida Princesa D’Oeste, que ainda será licitado. O investimento estimado nesta fase é de R$ 511 milhões.
Os reservatórios fazem parte do conjunto de obras planejadas para reduzir alagamentos em áreas críticas de Campinas, especialmente nas regiões das avenidas Orosimbo Maia e Princesa D’Oeste. A expectativa da administração é reduzir em cerca de 90% os problemas de enchentes nas bacias dos córregos Proença e Serafim.
O RP-1 será tamponado após a conclusão da estrutura subterrânea. A área deverá ser devolvida como espaço de lazer, com campo de futebol, iluminação e vestiários. Já o RS-1 terá capacidade para armazenar 80 milhões de litros de água. O futuro RP-4, ainda em fase preparatória, deverá ter capacidade de 100 milhões de litros.