A obra do reservatório RP-1, no Jardim Proença, em Campinas, ficou mais cara e terá atraso no prazo de entrega. A Prefeitura atualizou nesta quarta-feira, 6 de maio, o cronograma das intervenções de macrodrenagem e informou que a conclusão do equipamento, antes prevista para junho de 2026, foi reprogramada para junho de 2027.

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O custo também subiu. A previsão inicial era de R$ 205 milhões, mas o valor passou para R$ 220 milhões, aumento de cerca de R$ 15 milhões. Segundo a administração municipal, a mudança ocorreu por causa da ampliação do escopo da obra e da inclusão de novas soluções técnicas no sistema de drenagem.

O secretário municipal de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, explicou que será necessária uma obra adicional de macrodrenagem para levar água da região do Swift, no alto da cidade, até o reservatório.