Campinas aplicou 154.689 doses da vacina contra a gripe desde o início da estratégia de imunização, em 28 de março. Desse total, 102.711 doses foram destinadas aos grupos definidos como público-alvo pelo Calendário Nacional de Vacinação: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos.

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A Secretaria Municipal de Saúde também iniciou, nesta segunda-feira, 4 de maio, a vacinação contra a gripe em escolas municipais de educação infantil. A ação deve contemplar pelo menos 70 unidades ao longo do mês de maio, como forma de ampliar a cobertura entre as crianças.

Até o momento, os idosos concentram o maior número de doses aplicadas entre os grupos prioritários. Foram 87.871 pessoas vacinadas, o que representa cobertura de 39,28%. Entre as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, foram 11.637 doses, com cobertura de 17,03%. Já entre as gestantes, Campinas aplicou 3.203 doses, alcançando 37,25% do público estimado.