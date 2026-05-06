Campinas aplicou 154.689 doses da vacina contra a gripe desde o início da estratégia de imunização, em 28 de março. Desse total, 102.711 doses foram destinadas aos grupos definidos como público-alvo pelo Calendário Nacional de Vacinação: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos.
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A Secretaria Municipal de Saúde também iniciou, nesta segunda-feira, 4 de maio, a vacinação contra a gripe em escolas municipais de educação infantil. A ação deve contemplar pelo menos 70 unidades ao longo do mês de maio, como forma de ampliar a cobertura entre as crianças.
Até o momento, os idosos concentram o maior número de doses aplicadas entre os grupos prioritários. Foram 87.871 pessoas vacinadas, o que representa cobertura de 39,28%. Entre as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, foram 11.637 doses, com cobertura de 17,03%. Já entre as gestantes, Campinas aplicou 3.203 doses, alcançando 37,25% do público estimado.
A vacina segue disponível nos Centros de Saúde de Campinas para os grupos prioritários. A exceção é o CS Centro, onde a imunização ocorre na Paróquia Divino Salvador, na Avenida Júlio de Mesquita, 126, das 8h às 16h. A campanha segue até 30 de maio.
A vacinação ocorre em um momento de atenção para as doenças respiratórias. Em 2025, Campinas registrou 552 casos de síndrome respiratória aguda grave por Influenza e 67 mortes. Entre os óbitos, 53 pessoas não haviam recebido a vacina contra a gripe.
Segundo a Secretaria de Saúde, dos 14 moradores que morreram após terem recebido o imunizante, 12 estavam adequadamente imunizados. Outros dois apresentaram sintomas antes do período necessário para a proteção ideal, já que a vacina leva cerca de 15 dias para produzir resposta adequada no organismo. Ainda conforme a pasta, 66 das vítimas tinham doenças preexistentes e pertenciam a grupos de risco.
Neste ano, a vacina protege contra os vírus da gripe A, nos subtipos H1N1 e H3N2, e B. A dose pode ser aplicada junto com outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.
Para se vacinar, basta apresentar documento de identificação com foto e, se possível, a carteira de vacinação. Não é necessário agendamento. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, ou apresentar autorização.
Além de crianças, gestantes e idosos, também podem receber a vacina pessoas com doenças crônicas, puérperas, trabalhadores da saúde e da educação, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência permanente, povos indígenas e quilombolas, profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, funcionários dos Correios e população vinculada ao sistema de privação de liberdade.
A meta da campanha é vacinar 90% de cada grupo prioritário formado por crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos. A recomendação da Saúde é que a imunização seja feita o quanto antes, para ampliar a proteção durante o outono e o inverno, período de maior circulação de vírus respiratórios.
A Prefeitura também reforça medidas simples de prevenção, como lavar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados, evitar aglomerações e usar máscara em caso de sintomas respiratórios.