A empresa Bio Refeições Coletivas assume nesta quarta-feira, 6 de maio, o fornecimento da merenda nas escolas municipais e estaduais de Indaiatuba. A contratação foi feita em caráter emergencial após a Prefeitura romper o contrato com a Ômega Alimentação e Serviços Especializados, que até então era responsável pelo serviço.

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A medida busca garantir a continuidade da alimentação escolar para aproximadamente 40 mil alunos, com idades entre 4 meses e 17 anos. O atendimento envolve 67 escolas municipais e 22 unidades da rede estadual.

Segundo a Prefeitura, a decisão do prefeito Dr. Custódio Tavares foi motivada por descumprimentos contratuais da antiga prestadora, que teriam comprometido a qualidade da alimentação oferecida aos estudantes.