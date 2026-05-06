O corpo de um homem foi localizado no fim da tarde desta terça-feira (5), na Represa de Salto Grande, mais precisamente na região da Praia Azul, em Americana. O caso ocorreu por volta das 17h.

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De acordo com informações iniciais, a vítima foi encontrada por frequentadores do local que estavam praticando jet-ski. Eles acionaram imediatamente as autoridades. O homem vestia camiseta listrada, calça jeans e tênis.

Até o momento, a identidade dele não foi confirmada. As circunstâncias que levaram à morte serão investigadas. A Polícia Militar atendeu à ocorrência e isolou a área. O caso foi levado e registrado no plantão policial da cidade.