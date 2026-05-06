A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de violência doméstica e psicológica contra a ex-companheira, no bairro Cubatão, em Itapira. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima acionou a polícia relatando que o ex-namorado passava repetidamente de moto em frente à sua residência, após tê-la ameaçado e pegado um tijolo com a intenção de arremessá-lo contra o imóvel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com medo, ela deixou a casa e aguardava em via pública quando os policiais chegaram. A mulher ainda contou que o autor disse que ela “veria o que aconteceria quando chegasse em casa”. Durante o patrulhamento, os agentes avistaram o homem no fim da rua, aparentando esperar a vítima. Ao perceber a viatura, ele fugiu com a moto, desobedecendo à ordem de parada, mesmo com sinais sonoros e luminosos acionados.

Os policiais perderam o suspeito de vista momentaneamente, mas, de posse do endereço dele, também no Cubatão, foram até o local. Ele foi abordado ao entrar na garagem e ainda tentou fugir novamente.