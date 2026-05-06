Três adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos suspeitos de tentar roubar uma motocicleta no Jardim Terras de Santo Antônio, em Hortolândia. Durante patrulhamento pela Rua José Arten, a equipe policial foi informada por moradores de que os jovens teriam tentado levar o veículo e fugido para dentro do bairro.

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Os agentes localizaram os suspeitos ainda nas proximidades, no momento em que trocavam de roupa. Com o grupo, foi encontrada uma mochila com pertences da vítima, levados durante a ação. Os adolescentes confessaram o ato e foram reconhecidos pelo dono da motocicleta.

Os três foram conduzidos ao plantão policial, onde permaneceram apreendidos à disposição da Justiça.