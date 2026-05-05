O Dia das Mães deve movimentar bares e restaurantes da região de Campinas neste domingo, 10 de maio, e manter a data como uma das mais importantes do calendário do setor. Levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) aponta que 77% dos estabelecimentos da região pretendem funcionar normalmente na data.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre os bares e restaurantes que abrirão as portas, a maior parte espera faturar mais do que no Dia das Mães de 2025. Segundo a pesquisa, 78% dos empresários projetam crescimento nas vendas. A maioria, 64%, prevê avanço de até 20%, enquanto 11% estimam alta de até 50%. Uma parcela menor acredita em crescimento ainda maior.

Para o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, a data costuma alterar o comportamento de consumo nos estabelecimentos. “O Dia das Mães tem uma dinâmica própria dentro do setor. Além do aumento de fluxo, há uma alteração no comportamento de consumo, com grupos maiores, permanência mais longa e tíquetes médios mais elevados. É uma ocasião em que o cliente valoriza a experiência, o que amplia as oportunidades para os estabelecimentos que conseguem se planejar”, afirma.