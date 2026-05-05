O Dia das Mães deve movimentar bares e restaurantes da região de Campinas neste domingo, 10 de maio, e manter a data como uma das mais importantes do calendário do setor. Levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) aponta que 77% dos estabelecimentos da região pretendem funcionar normalmente na data.
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Entre os bares e restaurantes que abrirão as portas, a maior parte espera faturar mais do que no Dia das Mães de 2025. Segundo a pesquisa, 78% dos empresários projetam crescimento nas vendas. A maioria, 64%, prevê avanço de até 20%, enquanto 11% estimam alta de até 50%. Uma parcela menor acredita em crescimento ainda maior.
Para o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, a data costuma alterar o comportamento de consumo nos estabelecimentos. “O Dia das Mães tem uma dinâmica própria dentro do setor. Além do aumento de fluxo, há uma alteração no comportamento de consumo, com grupos maiores, permanência mais longa e tíquetes médios mais elevados. É uma ocasião em que o cliente valoriza a experiência, o que amplia as oportunidades para os estabelecimentos que conseguem se planejar”, afirma.
Na região de Campinas, a expectativa também é de restaurantes cheios, aumento no tempo de espera e maior procura por reservas. O presidente da Abrasel RMC, André Mandetta, orienta os consumidores a se organizarem com antecedência.
“Normalmente o domingo leva um fluxo muito alta de pessoas para os restaurantes, com grandes filas de espera, o que exige um pouco mais de paciência por parte das pessoas”, alerta. “Ó ideal é que o cliente entre em contato com a seu estabelecimento de preferência para ver se há disponibilidade de reserva antecipada”, diz ele.
A pesquisa também mostra que datas comemorativas vêm ajudando bares e restaurantes a recuperar parte do movimento. Em março, 33% dos estabelecimentos operaram com lucro, 42% ficaram em equilíbrio financeiro e 25% registraram prejuízo. O percentual de negócios no vermelho recuou em relação a fevereiro, quando era de 33%.
Na comparação com o mês anterior, 52% dos empresários relataram aumento no faturamento em março. Para Mandetta, o resultado evidencia o impacto das datas sazonais na recomposição da receita do setor. “Esse comportamento evidencia o peso dos eventos sazonais na recomposição da receita dos estabelecimentos”, acrescenta Mandetta.
Solmucci avalia que períodos de maior consumo ajudam a reforçar o caixa dos estabelecimentos, especialmente em um momento em que o setor ainda tenta recompor margens. “Períodos como a Semana Santa, celebrada neste ano em março, criam picos de movimento que ajudam a reorganizar o caixa dos estabelecimentos. Esse efeito se estende para outras datas relevantes do calendário, como o Dia das Mães, que tende a ampliar esse ciclo, funcionando como um impulso ainda mais forte em um momento em que o setor ainda busca consolidar margens e previsibilidade”, avalia Solmucci.
Apesar da expectativa positiva para o Dia das Mães, os custos seguem como desafio para bares e restaurantes. O levantamento mostra que 36% dos empresários não reajustaram os preços dos cardápios nos últimos 12 meses. Outros 36% fizeram correções apenas para acompanhar a inflação, 20% aplicaram aumentos abaixo dos índices e apenas 8% conseguiram reajustar acima da inflação.
O endividamento também continua pressionando o setor. Segundo a Abrasel, 39% dos estabelecimentos relatam pagamentos em atraso. As principais pendências estão concentradas em impostos federais, citados por 67% dos endividados, tributos estaduais, mencionados por 43%, e empréstimos bancários, apontados por 41%.