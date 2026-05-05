A Prefeitura de Indaiatuba rescindiu, na tarde desta segunda-feira, 4 de maio, o contrato com a empresa Ômega Alimentação e Serviços Especializados, responsável pelo fornecimento da alimentação escolar no município. A decisão foi tomada de forma unilateral pela administração municipal após o que a Prefeitura classificou como descumprimento contratual por parte da empresa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a administração, os problemas comprometeram a qualidade do serviço prestado aos estudantes das unidades educacionais. A Prefeitura informou que já iniciou o processo de contratação emergencial de uma nova empresa, com previsão de início da operação a partir de quarta-feira, 6 de maio, até a conclusão de uma nova licitação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a empresa vinha sendo notificada formalmente desde outubro de 2025 por falhas recorrentes no cumprimento do contrato. Entre os problemas apontados estão irregularidades no abastecimento de gêneros alimentícios, número insuficiente de profissionais e outras obrigações previstas no acordo.