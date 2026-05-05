A Prefeitura de Hortolândia ampliou a pressão sobre a Sabesp após reclamações relacionadas à qualidade da água fornecida no município. Além da criação de um Comitê Municipal de Crise, anunciada pelo prefeito Zezé Gomes em coletiva na semana passada, o Procon de Hortolândia notificou administrativamente a concessionária para cobrar explicações sobre a prestação do serviço.

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A partir da notificação, a Sabesp terá 10 dias para apresentar informações técnicas sobre o problema. Entre os documentos solicitados estão os laudos de potabilidade da água distribuída em Hortolândia entre os dias 18 e 30 de abril de 2026, além de um relatório detalhado sobre a origem da ocorrência, os bairros afetados, o período exato da falha, as medidas adotadas e as providências previstas para evitar novos episódios.

O Procon também pediu esclarecimentos sobre possíveis medidas compensatórias aos consumidores, eventual monitoramento extraordinário da rede de distribuição e dos reservatórios, além do número de reclamações registradas pela própria concessionária sobre o caso.