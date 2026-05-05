A Prefeitura de Hortolândia ampliou a pressão sobre a Sabesp após reclamações relacionadas à qualidade da água fornecida no município. Além da criação de um Comitê Municipal de Crise, anunciada pelo prefeito Zezé Gomes em coletiva na semana passada, o Procon de Hortolândia notificou administrativamente a concessionária para cobrar explicações sobre a prestação do serviço.
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A partir da notificação, a Sabesp terá 10 dias para apresentar informações técnicas sobre o problema. Entre os documentos solicitados estão os laudos de potabilidade da água distribuída em Hortolândia entre os dias 18 e 30 de abril de 2026, além de um relatório detalhado sobre a origem da ocorrência, os bairros afetados, o período exato da falha, as medidas adotadas e as providências previstas para evitar novos episódios.
O Procon também pediu esclarecimentos sobre possíveis medidas compensatórias aos consumidores, eventual monitoramento extraordinário da rede de distribuição e dos reservatórios, além do número de reclamações registradas pela própria concessionária sobre o caso.
A notificação integra uma série de medidas adotadas pela administração municipal. A Prefeitura também informou que solicitou à Sabesp a isenção da tarifa de consumo referente ao mês de abril para os moradores afetados e busca apoio da Arsesp, agência reguladora estadual, e da Urae, Unidade Regional de Água e Esgoto.
Segundo a administração, o Comitê Municipal de Crise terá a função de acompanhar a situação, reunir informações técnicas e monitorar as respostas da concessionária sobre a qualidade da água fornecida à população.
O prefeito Zezé Gomes criticou a atuação da Sabesp e afirmou que o município enfrenta problemas antigos na captação e distribuição de água.
“A Sabesp investiu em coleta de esgoto, mas faz anos que não há investimentos na melhoria da captação e distribuição de água em Hortolândia. Depois da privatização, isso piorou. Nosso contrato com a Sabesp venceria no ano que vem, mas agora a situação está nas mãos do estado, que é o gestor deste contrato. Até mesmo para fazermos o rompimento do contrato com a Sabesp, teremos que passar pelo Estado”, criticou Zezé Gomes.