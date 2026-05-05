A Prefeitura de Campinas realiza, nesta terça-feira (5), a 8ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026. O evento acontece das 9h às 16h, no Palácio da Cidade, na Praça Guilherme de Almeida, s/n, no Centro, com mais de 1,2 mil vagas disponíveis.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e tem entrada gratuita. A edição deste ano é temática em homenagem ao Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio.

O evento conta com a parceria da Organização Internacional para as Migrações, que levará orientações específicas para pessoas migrantes. Os candidatos passam por uma triagem inicial feita pela equipe do CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador).