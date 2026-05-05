Um homem de 27 anos, morador de um bairro rural de Mogi Guaçu, foi baleado na coxa direita e atingido por uma coronhada na cabeça. O crime aconteceu no bairro Vila São Carlos e, até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.
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De acordo com a Guarda Civil Municipal, a vítima caminhava pelo local quando dois suspeitos desceram de um veículo de cor escura. Um deles, armado com uma pistola calibre .380, desferiu um golpe com a arma na cabeça do homem e, em seguida, disparou contra sua coxa direita.
A GCM foi acionada, e os agentes Darci e Acácio encontraram a vítima caída no chão devido ao ferimento. Ela foi socorrida, mas não conseguiu fornecer características físicas dos agressores.
Apesar da violência, o homem afirmou não estar sofrendo ameaças antes do ataque. A Polícia Científica esteve no local e recolheu uma cápsula de pistola calibre .380, que será investigada pela Polícia Civil.
Segundo ataque
Este é o segundo registro de disparos contra pedestres na Vila São Carlos em um curto intervalo de tempo. No dia 14 de abril, outro homem, de 38 anos, foi baleado na coxa esquerda em circunstâncias semelhantes.
Na ocasião, a GCM foi informada de que um homem caído entre as ruas Limeira e Araras havia sofrido um ferimento por arma de fogo. Uma equipe da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) localizou a vítima na Rua Serra Negra e acionou o Samu.
A vítima de 38 anos relatou que caminhava com outras pessoas no Jardim Almira quando um homem moreno, em uma caminhonete Saveiro branca, disparou várias vezes contra o grupo. A placa do veículo não foi anotada.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária. As investigações seguem em andamento. A Polícia Civil não descarta que os dois ataques possam ter relação.