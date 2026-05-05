Um homem de 27 anos, morador de um bairro rural de Mogi Guaçu, foi baleado na coxa direita e atingido por uma coronhada na cabeça. O crime aconteceu no bairro Vila São Carlos e, até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

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De acordo com a Guarda Civil Municipal, a vítima caminhava pelo local quando dois suspeitos desceram de um veículo de cor escura. Um deles, armado com uma pistola calibre .380, desferiu um golpe com a arma na cabeça do homem e, em seguida, disparou contra sua coxa direita.

A GCM foi acionada, e os agentes Darci e Acácio encontraram a vítima caída no chão devido ao ferimento. Ela foi socorrida, mas não conseguiu fornecer características físicas dos agressores.