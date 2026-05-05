Um homem de 35 anos foi preso em flagrante, suspeito de agredir e ameaçar de morte a própria cunhada, de 45 anos, no Jardim Europa, em Nova Odessa. A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Aristides Bassora.

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Ao chegar ao local, a vítima relatou que havia sido atacada pelo cunhado com socos, tapas e chutes, além de ter sido ameaçada de morte. Os agentes constataram diversos hematomas pelo corpo da mulher, inclusive na região da cabeça.

O suspeito confirmou que houve desentendimento entre os dois. Diante das lesões aparentes e dos relatos, ambos foram levados ao plantão policial de Nova Odessa. A vítima foi encaminhada ao hospital para atendimento médico.