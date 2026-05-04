A farmácia do Centro de Saúde Paranapanema, em Campinas, ficará fechada entre esta terça e quinta-feira, dias 5, 6 e 7 de maio, para a realização de uma obra de adequação no espaço físico da unidade.

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Durante o período de intervenção, os demais atendimentos do Centro de Saúde serão mantidos normalmente. A previsão é que o funcionamento da farmácia seja retomado na sexta-feira, 8 de maio.

Segundo a Secretaria de Saúde, os moradores que precisarem retirar medicamentos poderão procurar qualquer Centro de Saúde de Campinas, independentemente do bairro onde residem. A disponibilidade dos remédios por unidade pode ser consultada no sistema online da Prefeitura.