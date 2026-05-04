O comércio de Campinas deve movimentar R$ 288,1 milhões com as vendas para o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, 10 de maio. A estimativa é da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic) e representa crescimento de 5,6% em relação ao resultado de 2025, quando o faturamento chegou a R$ 272,9 milhões.

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Considerada uma das principais datas do calendário do varejo, a comemoração deve aquecer diferentes setores da economia local. A expectativa envolve tanto as lojas físicas quanto o comércio eletrônico, que segue em expansão e tem ampliado sua participação nas compras de datas comemorativas.

Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, o desempenho esperado reforça o peso do comércio na economia da cidade.