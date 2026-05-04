O comércio de Campinas deve movimentar R$ 288,1 milhões com as vendas para o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, 10 de maio. A estimativa é da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic) e representa crescimento de 5,6% em relação ao resultado de 2025, quando o faturamento chegou a R$ 272,9 milhões.
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Considerada uma das principais datas do calendário do varejo, a comemoração deve aquecer diferentes setores da economia local. A expectativa envolve tanto as lojas físicas quanto o comércio eletrônico, que segue em expansão e tem ampliado sua participação nas compras de datas comemorativas.
Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, o desempenho esperado reforça o peso do comércio na economia da cidade.
“Campinas tem um comércio diversificado e competitivo, que se prepara para datas estratégicas como o Dia das Mães. Esse movimento positivo nas vendas demonstra não só o aquecimento da economia, mas também a capacidade dos lojistas de atender às demandas do consumidor, seja no ambiente físico ou digital”, afirmou.
Segundo a Acic, os presentes mais procurados devem se concentrar em itens de beleza e bem-estar, como perfumaria e cosméticos, além de roupas, calçados, bolsas, joias e acessórios. Eletrônicos, especialmente smartphones, também aparecem entre as opções de compra, assim como flores, cestas de café da manhã e experiências em restaurantes.
O ticket médio estimado para Campinas é de R$ 293, valor 5,7% superior ao registrado no ano passado, quando ficou em R$ 277,20.
No cenário nacional, a Confederação Nacional do Comércio (CNC) projeta movimentação de R$ 16,3 bilhões no varejo durante o período em 2026. O valor também supera o desempenho de 2025, quando as vendas somaram R$ 14,4 bilhões.