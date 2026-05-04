Campinas encerrou o mês de abril com 60 milímetros de chuva, volume abaixo da média histórica para o período, que é de 68 milímetros. O resultado confirma um início de ano marcado por precipitações irregulares na cidade.

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No primeiro quadrimestre de 2026, apenas março registrou chuva acima do esperado. Janeiro, fevereiro e abril terminaram com acumulados inferiores aos padrões históricos, indicando uma distribuição desigual das precipitações nos primeiros meses do ano.

Além da chuva abaixo da média, abril também foi marcado pelo calor. A temperatura máxima média ficou em 29,5°C, valor 0,7°C acima da média histórica para o mês.