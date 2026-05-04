04 de maio de 2026
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BALANÇO DO TEMPO

Campinas fecha abril com menos chuva e calor acima da média

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Abril terminou com chuva abaixo da média e calor acima do padrão histórico; maio marca avanço mais evidente do outono.
Abril terminou com chuva abaixo da média e calor acima do padrão histórico; maio marca avanço mais evidente do outono.

Campinas encerrou o mês de abril com 60 milímetros de chuva, volume abaixo da média histórica para o período, que é de 68 milímetros. O resultado confirma um início de ano marcado por precipitações irregulares na cidade.

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No primeiro quadrimestre de 2026, apenas março registrou chuva acima do esperado. Janeiro, fevereiro e abril terminaram com acumulados inferiores aos padrões históricos, indicando uma distribuição desigual das precipitações nos primeiros meses do ano.

Além da chuva abaixo da média, abril também foi marcado pelo calor. A temperatura máxima média ficou em 29,5°C, valor 0,7°C acima da média histórica para o mês.

Com a chegada de maio, o avanço do outono tende a ficar mais perceptível. Historicamente, o mês registra média de 62 milímetros de chuva em Campinas. As temperaturas também costumam ficar mais amenas, com máximas em torno de 25°C e mínimas próximas de 14°C.

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