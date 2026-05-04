A Câmara Municipal de Campinas deve votar nesta segunda-feira, 4 de maio, um projeto de lei que cria o programa “Campinas de Mãos Dadas contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. A proposta será analisada durante a 25ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h, no plenário da Casa.

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De autoria do vereador Roberto Alves (Republicanos), o texto prevê a implantação de ações permanentes de prevenção, conscientização e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes no município. A ideia é ampliar a circulação de informações, fortalecer a rede de proteção e envolver famílias, escolas, conselhos tutelares e organizações da sociedade civil.

Pelo projeto, o programa poderá ser desenvolvido por meio de campanhas educativas, atividades informativas e parcerias com instituições públicas e privadas ligadas ao atendimento e à proteção da infância e da adolescência. As ações também poderão ocorrer nas redes municipal, estadual e particular de ensino, sempre com conteúdo adequado à faixa etária dos estudantes.