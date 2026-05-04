A Câmara Municipal de Campinas deve votar nesta segunda-feira, 4 de maio, um projeto de lei que cria o programa “Campinas de Mãos Dadas contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. A proposta será analisada durante a 25ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h, no plenário da Casa.
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De autoria do vereador Roberto Alves (Republicanos), o texto prevê a implantação de ações permanentes de prevenção, conscientização e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes no município. A ideia é ampliar a circulação de informações, fortalecer a rede de proteção e envolver famílias, escolas, conselhos tutelares e organizações da sociedade civil.
Pelo projeto, o programa poderá ser desenvolvido por meio de campanhas educativas, atividades informativas e parcerias com instituições públicas e privadas ligadas ao atendimento e à proteção da infância e da adolescência. As ações também poderão ocorrer nas redes municipal, estadual e particular de ensino, sempre com conteúdo adequado à faixa etária dos estudantes.
A proposta estabelece ainda que as iniciativas sejam intensificadas no mês de maio, período dedicado nacionalmente ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. A mobilização busca reforçar a identificação de situações de risco, a orientação sobre canais de denúncia e a importância da atuação conjunta entre poder público e sociedade.
Segundo Roberto Alves, o projeto tem como objetivo ampliar as políticas públicas municipais voltadas à proteção da infância. “Este Projeto de Lei é essencial para que o Município avance na implementação de políticas públicas eficazes voltadas para a prevenção e erradicação dessa violência, assegurando o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e promovendo uma cidade mais justa e acolhedora para todos”, afirmou.
A coordenação do programa ficará sob responsabilidade das secretarias municipais de Desenvolvimento e Assistência Social, Educação e Saúde, com possibilidade de apoio de outros órgãos da administração pública e instituições da rede de proteção.