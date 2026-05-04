Um pedestre morreu na noite deste domingo, 3 de maio, após ser atingido por uma motocicleta na Rodovia SP-147, em Mogi Mirim. O acidente ocorreu por volta das 18h57, na altura do km 56, no sentido oeste da estrada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações da concessionária Intervias, uma Yamaha YBR 125 seguia pela rodovia quando o motociclista se deparou com a vítima caminhando sobre a pista. Conforme a apuração feita no local, não houve tempo suficiente para frear ou desviar, e o pedestre acabou sendo atingido.

Com o impacto, a motocicleta tombou, e os dois ficaram imobilizados na região central da rodovia. O pedestre morreu ainda no local. O condutor da moto não sofreu ferimentos.