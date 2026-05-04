Na manhã deste domingo (3), a Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica no Jardim Guaçuana, em Mogi Guaçu. A vítima, mãe do suspeito, acionou a corporação após ele invadir a residência, pedir dinheiro e quebrar utensílios domésticos.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher já possuía medida protetiva contra o filho. Ela aguardava na calçada quando os militares chegaram ao local e informou que o agressor permanecia dentro da casa.

A equipe localizou o homem no quintal do imóvel. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.