04 de maio de 2026
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CONTRABANDO

Estudantes de medicina são presos com anabolizantes na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMR
Estudantes de medicina foram detidos na Castelo Branco com anabolizantes, medicamentos para emagrecimento e produtos capilares.
Estudantes de medicina foram detidos na Castelo Branco com anabolizantes, medicamentos para emagrecimento e produtos capilares.

Dois estudantes de medicina foram detidos em flagrante, no último sábado (2), suspeitos de contrabando de anabolizantes, medicamentos para emagrecimento e produtos para tratamento capilar. A abordagem ocorreu no km 74 da Rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280), em Itu.

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Eles viajavam em um ônibus da empresa Brasil Sul, que fazia a rota de Foz do Iguaçu (PR) a São Paulo, quando o veículo foi interceptado por equipes da Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com a polícia, integrantes do Tático Ostensivo Rodoviário realizavam fiscalização de combate a ilícitos penais quando notaram o nervosismo excessivo de dois passageiros, ocupantes das poltronas 12 e 14. Durante a revista das bagagens, os agentes localizaram grande quantidade de substâncias de uso controlado.

Ao todo, foram apreendidas:

  • 522 ampolas e 5.270 comprimidos de anabolizantes e hormônios
  • 386 ampolas de tirzepatida, usada para emagrecimento
  • 20 canetas de retatrutida
  • 144 comprimidos de estimulantes
  • 10 comprimidos de cabergolina
  • duas ampolas de Botox
  • sete canetas de GHK-CU
  • duas ampolas de substância termogênica
  • 218 ampolas de diluente bacteriostático

Os dois receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de contrabando. A ocorrência foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal em Sorocaba, onde os detidos permaneceram à disposição da Justiça.

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