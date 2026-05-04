Dois estudantes de medicina foram detidos em flagrante, no último sábado (2), suspeitos de contrabando de anabolizantes, medicamentos para emagrecimento e produtos para tratamento capilar. A abordagem ocorreu no km 74 da Rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280), em Itu.

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Eles viajavam em um ônibus da empresa Brasil Sul, que fazia a rota de Foz do Iguaçu (PR) a São Paulo, quando o veículo foi interceptado por equipes da Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com a polícia, integrantes do Tático Ostensivo Rodoviário realizavam fiscalização de combate a ilícitos penais quando notaram o nervosismo excessivo de dois passageiros, ocupantes das poltronas 12 e 14. Durante a revista das bagagens, os agentes localizaram grande quantidade de substâncias de uso controlado.