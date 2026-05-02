Um Volkswagen Voyage pegou fogo no fim da tarde desta sexta-feira (1º) na Rua Padre Roque, em Mogi Mirim, e ficou completamente destruído. O incidente ocorreu logo após o cruzamento com a Rua Coronel Venâncio Alves Adorno. O veículo parou de funcionar e, em seguida, começou a sair fumaça de debaixo do painel.

As chamas se espalharam rapidamente, assustando pedestres e motoristas que passavam pelo local. Moradores e comerciantes próximos tentaram apagar o fogo com extintores, mas não conseguiram controlar as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu extinguir o incêndio em poucos minutos.

Durante o atendimento, a GCM (Guarda Civil Municipal) interditou um trecho da Rua Padre Roque para garantir a segurança da equipe e dos transeuntes. Após o controle da situação, o trânsito foi liberado e o fluxo voltou ao normal. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.