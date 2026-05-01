01 de maio de 2026
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VISTORIA

Parque vira pit stop ambiental para motoristas em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/EMDEC
Ação gratuita será realizada no Parque Linear José Mingone, sem cobrança de taxa ou aplicação de multa.
Ação gratuita será realizada no Parque Linear José Mingone, sem cobrança de taxa ou aplicação de multa.

A Emdec realiza neste sábado (2) uma ação gratuita de inspeção veicular ambiental no Parque Linear José Mingone, na região do Jardim Paraíso de Viracopos, em Campinas. O atendimento será feito das 9h às 12h e das 13h às 15h.

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A vistoria será realizada por ordem de chegada. Após a avaliação dos itens do veículo, o motorista receberá um laudo com o resultado da verificação.

Caso seja identificado algum problema, a orientação é que o proprietário procure um mecânico de confiança para fazer os reparos necessários. Segundo a Emdec, a ação tem caráter educativo e não haverá fiscalização nem aplicação de multas.

A atividade faz parte da iniciativa “Emdec + Verde”, voltada à sustentabilidade e à conscientização sobre os impactos da emissão de poluentes pelos veículos. A ação também tem apoio da Secretaria de Transportes.

Serviço

Inspeção veicular ambiental gratuita da Emdec
Data: 2 de maio
Horário: das 9h às 12h e das 13h às 15h
Local: Parque Linear José Mingone
Endereço: Avenida das Amoreiras, sem número, Jardim Paraíso de Viracopos, ao lado do quiosque

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