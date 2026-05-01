A Emdec realiza neste sábado (2) uma ação gratuita de inspeção veicular ambiental no Parque Linear José Mingone, na região do Jardim Paraíso de Viracopos, em Campinas. O atendimento será feito das 9h às 12h e das 13h às 15h.
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A vistoria será realizada por ordem de chegada. Após a avaliação dos itens do veículo, o motorista receberá um laudo com o resultado da verificação.
Caso seja identificado algum problema, a orientação é que o proprietário procure um mecânico de confiança para fazer os reparos necessários. Segundo a Emdec, a ação tem caráter educativo e não haverá fiscalização nem aplicação de multas.
A atividade faz parte da iniciativa “Emdec + Verde”, voltada à sustentabilidade e à conscientização sobre os impactos da emissão de poluentes pelos veículos. A ação também tem apoio da Secretaria de Transportes.
Serviço
Inspeção veicular ambiental gratuita da Emdec
Data: 2 de maio
Horário: das 9h às 12h e das 13h às 15h
Local: Parque Linear José Mingone
Endereço: Avenida das Amoreiras, sem número, Jardim Paraíso de Viracopos, ao lado do quiosque