A Emdec realiza neste sábado (2) uma ação gratuita de inspeção veicular ambiental no Parque Linear José Mingone, na região do Jardim Paraíso de Viracopos, em Campinas. O atendimento será feito das 9h às 12h e das 13h às 15h.

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A vistoria será realizada por ordem de chegada. Após a avaliação dos itens do veículo, o motorista receberá um laudo com o resultado da verificação.

Caso seja identificado algum problema, a orientação é que o proprietário procure um mecânico de confiança para fazer os reparos necessários. Segundo a Emdec, a ação tem caráter educativo e não haverá fiscalização nem aplicação de multas.