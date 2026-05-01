O violeiro, cantor e compositor Moreno Overá se apresenta nesta sexta-feira (1º), Dia do Trabalhador, dentro da programação do Festival Artes pela Paz, em Campinas. O show será às 15h, na Sala de Espetáculos Luís Otávio Burnier, no Centro de Convivência Cultural, com entrada gratuita.

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Com mais de 40 anos de trajetória, Moreno é um dos nomes ligados à preservação e renovação da cultura caipira paulista. Nascido em Campinas, ele foi aprendiz do mestre Lumumba, em São Luiz do Paraitinga, referência importante da cultura popular do Estado.

Na apresentação, o artista sobe ao palco ao lado do Trio Virado, formado pelos músicos Michel Cruz e Danilo Bonato. O repertório mistura viola caipira, música instrumental, poesia e causos, em uma proposta que aproxima tradição popular de elementos do rock, jazz e sonoridades contemporâneas.