O violeiro, cantor e compositor Moreno Overá se apresenta nesta sexta-feira (1º), Dia do Trabalhador, dentro da programação do Festival Artes pela Paz, em Campinas. O show será às 15h, na Sala de Espetáculos Luís Otávio Burnier, no Centro de Convivência Cultural, com entrada gratuita.
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Com mais de 40 anos de trajetória, Moreno é um dos nomes ligados à preservação e renovação da cultura caipira paulista. Nascido em Campinas, ele foi aprendiz do mestre Lumumba, em São Luiz do Paraitinga, referência importante da cultura popular do Estado.
Na apresentação, o artista sobe ao palco ao lado do Trio Virado, formado pelos músicos Michel Cruz e Danilo Bonato. O repertório mistura viola caipira, música instrumental, poesia e causos, em uma proposta que aproxima tradição popular de elementos do rock, jazz e sonoridades contemporâneas.
O show também dialoga com o sentido do feriado. A proposta é valorizar o tempo de descanso, o convívio e a escuta, colocando a cultura popular como espaço de encontro e reflexão.
O Festival Artes pela Paz acontece no Centro de Convivência Cultural entre os dias 25 de abril e 27 de junho, com programação gratuita. Ao todo, mais de 200 artistas participam de atividades de música, dança, artes visuais, audiovisual, literatura, oficinas e formação.
Além dos shows, o festival inclui exposição de artes visuais, oficinas sobre práticas artísticas, saberes indígenas, comunicação, audiovisual e saúde emocional. A programação também prevê produção de podcasts e microvídeos, além da estreia do curta “Cultura de Paz: o silêncio que canta ao coração do mundo”, no dia 26 de junho.
Entre as atividades com inscrições abertas está a Oficina de Audiovisual para a Paz, voltada a jovens de 14 a 18 anos. A formação será realizada nos dias 6, 13, 20 e 27 de maio, sempre às quartas-feiras, das 16h às 18h, no Centro de Convivência. As inscrições seguem abertas até 4 de maio.
O encerramento do festival será em 27 de junho, com a Flotilha da Paz, ação coletiva com cortejo artístico e dança circular aberta ao público.
Serviço
Show Moreno Overá e Trio Virado
Data: 1º de maio de 2026
Horário: 15h
Local: Sala de Espetáculos Luís Otávio Burnier — Centro de Convivência Cultural de Campinas
Entrada gratuita