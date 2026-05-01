Um imóvel na Rua Barão de Jaguara, no Centro de Campinas, voltou a ser alvo de fiscalização nesta quinta-feira (30) depois que a Prefeitura e a Polícia Militar identificaram uma nova operação irregular no local. A atividade encontrada, segundo a administração municipal, era de bingo clandestino, apesar de o endereço ter autorização para outro tipo de funcionamento.
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O caso chama atenção pela reincidência. Desde setembro do ano passado, o prédio já foi interditado pelo menos seis vezes. Em janeiro, os fiscais haviam constatado situação semelhante: o espaço possuía licença para lan house, mas funcionava como casa de jogos.
A nova reabertura ocorreu após uma movimentação administrativa em abril. Uma empresa com outro CNPJ pediu acesso ao imóvel alegando encerramento das atividades. A Prefeitura autorizou a retirada do lacre apenas para permitir a entrada no prédio e a instalação de segurança privada. A medida não liberava o funcionamento de qualquer negócio no local.
Mesmo assim, durante a vistoria desta quinta-feira, os fiscais encontraram o espaço em atividade. Desta vez, havia um alvará emitido em fevereiro para recreação e lazer, por meio do sistema Via Rápida Empresa, da Jucesp, que permite liberações automáticas para atividades classificadas como de baixo risco. Para a Prefeitura, porém, o que funcionava no endereço não correspondia à atividade licenciada.
Com a constatação, a Secretaria de Urbanismo determinou nova lacração do prédio. A administração informou que seguirá acompanhando o caso em conjunto com a Polícia Militar, já que o mesmo endereço tem histórico de sucessivas tentativas de retomada das atividades.
A Prefeitura também ressaltou que a emissão de alvará pela Jucesp não impede automaticamente novas solicitações vinculadas a um endereço, mas que cabe à fiscalização verificar se a atividade exercida no imóvel corresponde ao que foi declarado.