Um imóvel na Rua Barão de Jaguara, no Centro de Campinas, voltou a ser alvo de fiscalização nesta quinta-feira (30) depois que a Prefeitura e a Polícia Militar identificaram uma nova operação irregular no local. A atividade encontrada, segundo a administração municipal, era de bingo clandestino, apesar de o endereço ter autorização para outro tipo de funcionamento.

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O caso chama atenção pela reincidência. Desde setembro do ano passado, o prédio já foi interditado pelo menos seis vezes. Em janeiro, os fiscais haviam constatado situação semelhante: o espaço possuía licença para lan house, mas funcionava como casa de jogos.

A nova reabertura ocorreu após uma movimentação administrativa em abril. Uma empresa com outro CNPJ pediu acesso ao imóvel alegando encerramento das atividades. A Prefeitura autorizou a retirada do lacre apenas para permitir a entrada no prédio e a instalação de segurança privada. A medida não liberava o funcionamento de qualquer negócio no local.