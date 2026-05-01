Um trágico acidente tirou a vida de André Luis Santos de Oliveira, de 22 anos, em Itapira. O jovem pilotava uma motocicleta pela Rua Polônia, no Jardim Raquel, quando, ainda sob apuração das causas, perdeu o controle da direção.
O veículo colidiu contra uma árvore e, em seguida, contra um muro próximo ao portão lateral do Cemitério Parque Municipal da Paz.
Equipes de socorro foram acionadas, mas André não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O rapaz trabalhava como estoquista e deixa os pais e duas irmãs.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Campinas. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local e realizam a perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente.