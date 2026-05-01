A RMC (Região Metropolitana de Campinas) amanheceu com tempo instável nesta sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador.

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A previsão é de chuva para a maior parte da região, com os maiores volumes esperados para os municípios do centro-sul.

De acordo com os institutos de meteorologia, cidades como Morungaba, Itatiba, Valinhos e Vinhedo podem registrar as chuvas mais expressivas ao longo do dia.