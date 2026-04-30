O Hemocentro da Unicamp inaugurou uma Sala de Terapia Celular, estrutura voltada a procedimentos de alta complexidade, pesquisa científica e formação acadêmica. O espaço recebeu investimento de R$ 2 milhões e deve ampliar a capacidade da instituição no desenvolvimento de terapias avançadas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

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A cerimônia de inauguração foi realizada com a presença do reitor Paulo Cesar Montagner, de dirigentes da universidade, pesquisadores, profissionais da área da saúde e representantes do poder público.

Conhecida tecnicamente como “sala limpa”, a nova área permite a manipulação de células em ambiente controlado, seguindo padrões internacionais de biossegurança. A estrutura será usada em pesquisas e procedimentos ligados a terapias celulares, terapias gênicas e tratamentos inovadores contra doenças graves.