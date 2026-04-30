O Hemocentro da Unicamp inaugurou uma Sala de Terapia Celular, estrutura voltada a procedimentos de alta complexidade, pesquisa científica e formação acadêmica. O espaço recebeu investimento de R$ 2 milhões e deve ampliar a capacidade da instituição no desenvolvimento de terapias avançadas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
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A cerimônia de inauguração foi realizada com a presença do reitor Paulo Cesar Montagner, de dirigentes da universidade, pesquisadores, profissionais da área da saúde e representantes do poder público.
Conhecida tecnicamente como “sala limpa”, a nova área permite a manipulação de células em ambiente controlado, seguindo padrões internacionais de biossegurança. A estrutura será usada em pesquisas e procedimentos ligados a terapias celulares, terapias gênicas e tratamentos inovadores contra doenças graves.
Entre as possibilidades estão vacinas com células dendríticas para tratamento de câncer, terapias gênicas com células-tronco para doenças congênitas, como anemia falciforme e talassemia, além de terapias com linfócitos T modificados, conhecidas como CAR-T, voltadas ao enfrentamento de leucemias, linfomas e mieloma múltiplo.
Referência nacional em hematologia e hemoterapia, o Hemocentro da Unicamp atua desde 1985 e atende uma população estimada em cerca de 7 milhões de pessoas em diferentes regiões do interior paulista. A unidade também é responsável pela produção de hemocomponentes que abastecem bancos de sangue de cidades como Campinas, Piracicaba, Bragança Paulista e São João da Boa Vista.
Durante a inauguração, o reitor Paulo Cesar Montagner destacou o impacto da nova estrutura para a universidade e para os pacientes. “A Universidade tem grandiosidades diárias; conquistas muito importantes que merecem destaque, como essa nova sala. A iniciativa contou com o apoio e o esforço de muitas pessoas e trará diversos avanços”, afirmou.
Montagner também ressaltou o papel do Hemocentro dentro da missão universitária. “É importante ressaltar que o Hemocentro abrange todos os sentidos da vida universitária: ensinar, pesquisar, atender à população e contribuir com a ciência”, completou.
As professoras Sara Teresinha Olalla Saad, coordenadora do Hemocentro da Unicamp, e Margareth Castro Ozelo, coordenadora da Divisão de Hematologia, classificaram a nova sala como um marco para a instituição, especialmente pela possibilidade de ampliar pesquisas e protocolos inovadores.
A implantação da estrutura foi viabilizada por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Valéria Bolsonaro, que participou da cerimônia. Durante o evento, ela destacou a importância da articulação entre universidade, gestores públicos e representantes políticos para viabilizar projetos na área da saúde.
Com a nova sala, o Hemocentro da Unicamp se aproxima de centros internacionais de terapia celular e abre caminho para ampliar o acesso a tratamentos de alta complexidade no SUS, com potencial de melhorar o diagnóstico, aumentar as possibilidades terapêuticas e elevar a qualidade de vida dos pacientes.