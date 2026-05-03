Campinas inicia nesta segunda-feira (4) uma nova etapa da vacinação contra a gripe, agora dentro das escolas municipais de educação infantil. A estratégia busca ampliar a proteção de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grupo que ainda registra baixa cobertura vacinal no município.

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Ao longo de maio, cerca de 70 unidades escolares serão contempladas pela ação, que segue até o dia 31. A primeira escola atendida será o CEI Prof. Otávio Cezar Borghi.

Além da aplicação da vacina contra Influenza, as equipes dos Centros de Saúde também vão fazer o rastreamento das cadernetas de vacinação. Caso haja doses em atraso de outros imunizantes, as famílias serão orientadas para atualização.