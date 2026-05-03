Campinas inicia nesta segunda-feira (4) uma nova etapa da vacinação contra a gripe, agora dentro das escolas municipais de educação infantil. A estratégia busca ampliar a proteção de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grupo que ainda registra baixa cobertura vacinal no município.
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Ao longo de maio, cerca de 70 unidades escolares serão contempladas pela ação, que segue até o dia 31. A primeira escola atendida será o CEI Prof. Otávio Cezar Borghi.
Além da aplicação da vacina contra Influenza, as equipes dos Centros de Saúde também vão fazer o rastreamento das cadernetas de vacinação. Caso haja doses em atraso de outros imunizantes, as famílias serão orientadas para atualização.
Antes da vacinação, será solicitada autorização dos pais ou responsáveis. A orientação é que as crianças levem a caderneta no dia da ação para que o registro seja feito corretamente.
A campanha contra a gripe começou em Campinas no dia 28 de março. Desde então, foram aplicadas 134.713 doses no público prioritário, mas a cobertura entre crianças de 6 meses a menores de 6 anos está em apenas 14,16%.
Segundo a coordenadora do Programa de Imunização, Chaúla Vizelli, a ida às escolas tenta reduzir essa distância. “A cobertura vacinal entre as crianças ainda está abaixo do esperado. Ir até as escolas é uma forma de facilitar o acesso e garantir que esse público esteja protegido antes do período de maior circulação do vírus”, afirmou.
A vacina também continua disponível para os grupos prioritários nos Centros de Saúde, com exceção do CS Centro, onde a aplicação ocorre na Paróquia Divino Salvador. A estratégia segue até 30 de maio.