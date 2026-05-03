03 de maio de 2026
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CONTRA GRIPE

Vacina no braço e caderneta na mochila nas escolas de Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Com baixa cobertura entre crianças, Saúde leva vacina contra gripe às escolas municipais.
Com baixa cobertura entre crianças, Saúde leva vacina contra gripe às escolas municipais.

Campinas inicia nesta segunda-feira (4) uma nova etapa da vacinação contra a gripe, agora dentro das escolas municipais de educação infantil. A estratégia busca ampliar a proteção de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grupo que ainda registra baixa cobertura vacinal no município.

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Ao longo de maio, cerca de 70 unidades escolares serão contempladas pela ação, que segue até o dia 31. A primeira escola atendida será o CEI Prof. Otávio Cezar Borghi.

Além da aplicação da vacina contra Influenza, as equipes dos Centros de Saúde também vão fazer o rastreamento das cadernetas de vacinação. Caso haja doses em atraso de outros imunizantes, as famílias serão orientadas para atualização.

Antes da vacinação, será solicitada autorização dos pais ou responsáveis. A orientação é que as crianças levem a caderneta no dia da ação para que o registro seja feito corretamente.

A campanha contra a gripe começou em Campinas no dia 28 de março. Desde então, foram aplicadas 134.713 doses no público prioritário, mas a cobertura entre crianças de 6 meses a menores de 6 anos está em apenas 14,16%.

Segundo a coordenadora do Programa de Imunização, Chaúla Vizelli, a ida às escolas tenta reduzir essa distância. “A cobertura vacinal entre as crianças ainda está abaixo do esperado. Ir até as escolas é uma forma de facilitar o acesso e garantir que esse público esteja protegido antes do período de maior circulação do vírus”, afirmou.

A vacina também continua disponível para os grupos prioritários nos Centros de Saúde, com exceção do CS Centro, onde a aplicação ocorre na Paróquia Divino Salvador. A estratégia segue até 30 de maio.

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