Campinas lançou o programa “Igreja pela Vida das Mulheres”, iniciativa voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher dentro das comunidades religiosas, especialmente no meio evangélico. O evento foi realizado no Teatro do Centro de Convivência Cultural e reuniu autoridades, representantes do sistema de Justiça e mais de 100 pastores, acompanhados de familiares e membros de igrejas.
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A proposta é transformar as igrejas em pontos de acolhimento, orientação e encaminhamento adequado para mulheres em situação de violência. Durante o lançamento, foi formalizado um pacto com lideranças religiosas para a implantação do programa nas comunidades. A adesão representa o compromisso dos pastores e pastoras em atuar de forma articulada com a rede pública e os órgãos de proteção.
O programa foi construído por uma comissão formada pelo Ministério Público, Prefeitura de Campinas e lideranças religiosas. A iniciativa parte do entendimento de que muitas mulheres vítimas de violência procuram primeiro a igreja antes de buscar delegacias, serviços de saúde, assistência social ou o sistema de Justiça.
O prefeito Dário Saadi destacou que a confiança depositada pelas mulheres evangélicas em suas lideranças torna essencial a capacitação das igrejas. “Tivemos uma adesão muito importante e agradeço a todos que trabalharam para que chegássemos a esse momento. Tenho certeza de que em cada igreja aqui presente e naquelas que ainda conhecerão esse programa se criará uma semente que vai poder ajudar muito a sociedade nesta luta para acabar com a violência contra a mulher”, afirmou.
A importância da aproximação com as comunidades religiosas é reforçada por dados apresentados durante o evento. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o Datafolha mostra que 42,7% das mulheres que relataram ter sofrido violência por parceiro íntimo ao longo da vida se declaram evangélicas. Outro dado, do DataSenado, aponta que 69% das evangélicas que sofreram violência nos últimos 12 meses buscaram apoio na igreja.
A promotora de Justiça Cristiane Hillal explicou que a ideia nasceu a partir de um caso acompanhado pelo Ministério Público. Uma mulher evangélica, vítima de violência doméstica havia dez anos, procurou ajuda porque queria ser acolhida pela própria igreja e garantir proteção à família. A partir desse episódio, o MP buscou a Prefeitura e iniciou a construção do programa com pastores e pastoras.
Cristiane ressaltou que há muitos casos que não chegam às autoridades por medo, culpa ou falta de apoio. “Esse programa só vai dar certo se houver a participação de todos. Ninguém consegue mudar essa realidade sozinho. Tenho certeza de que seremos exemplo para muitas cidades e para o Brasil todo”, disse.
A apresentação também contou com o teólogo Livan Chiroma, coordenador da Aliança LAB, que destacou o papel das igrejas como rede de apoio. Ele fez um alerta direto às lideranças religiosas sobre a forma como determinados discursos podem influenciar a vida das mulheres. “Uma má e rasa leitura da Bíblia leva ao feminicídio, ao ‘redpill’ e ao patriarcalismo. Uma boa e profunda leitura da Bíblia leva ao bem-estar social, à cultura de paz e ao bem viver na cidade”, afirmou.
A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Alessandra Hermann, afirmou que o programa se soma às ações da pasta para ampliar a proteção às vítimas. “Temos o propósito de fazer com que as mulheres nunca mais fiquem sozinhas e a igreja também possui esse papel”, completou.
Também participaram do lançamento a primeira-dama Maria Giovana Fortunato; a comandante da Guarda Municipal, Maria de Lourdes Soares; os vereadores Débora Palermo e Guilherme Teixeira; a promotora Simone Rodrigues Horta Gomes; a delegada da DDM, Ana Carolina Bacchi; e o padre Antônio Alves.