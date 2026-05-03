Campinas lançou o programa “Igreja pela Vida das Mulheres”, iniciativa voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher dentro das comunidades religiosas, especialmente no meio evangélico. O evento foi realizado no Teatro do Centro de Convivência Cultural e reuniu autoridades, representantes do sistema de Justiça e mais de 100 pastores, acompanhados de familiares e membros de igrejas.

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A proposta é transformar as igrejas em pontos de acolhimento, orientação e encaminhamento adequado para mulheres em situação de violência. Durante o lançamento, foi formalizado um pacto com lideranças religiosas para a implantação do programa nas comunidades. A adesão representa o compromisso dos pastores e pastoras em atuar de forma articulada com a rede pública e os órgãos de proteção.

O programa foi construído por uma comissão formada pelo Ministério Público, Prefeitura de Campinas e lideranças religiosas. A iniciativa parte do entendimento de que muitas mulheres vítimas de violência procuram primeiro a igreja antes de buscar delegacias, serviços de saúde, assistência social ou o sistema de Justiça.