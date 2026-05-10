A queda nas mortes de motociclistas e pedestres marcou o balanço do trânsito em Campinas no primeiro trimestre de 2026. Segundo dados da Emdec, as vias urbanas da cidade registraram seis mortes entre janeiro e março, contra 16 no mesmo período do ano passado, uma redução de 63%.

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O recuo foi mais expressivo entre os motociclistas. Nos três primeiros meses deste ano, foram três mortes de condutores ou passageiros de motos, diante de nove registros no primeiro trimestre de 2025. A queda foi de 67%. Entre os pedestres, o número passou de quatro para três óbitos, o que representa redução de 25%.

Apesar da melhora nos indicadores, motociclistas e pedestres seguem como os grupos mais vulneráveis no trânsito urbano de Campinas. Eles concentraram todas as mortes registradas nas ruas e avenidas da cidade até março, com metade dos casos para cada grupo. Não houve óbitos de ciclistas nem de ocupantes de outros tipos de veículos nas vias urbanas no período.