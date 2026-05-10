A queda nas mortes de motociclistas e pedestres marcou o balanço do trânsito em Campinas no primeiro trimestre de 2026. Segundo dados da Emdec, as vias urbanas da cidade registraram seis mortes entre janeiro e março, contra 16 no mesmo período do ano passado, uma redução de 63%.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O recuo foi mais expressivo entre os motociclistas. Nos três primeiros meses deste ano, foram três mortes de condutores ou passageiros de motos, diante de nove registros no primeiro trimestre de 2025. A queda foi de 67%. Entre os pedestres, o número passou de quatro para três óbitos, o que representa redução de 25%.
Apesar da melhora nos indicadores, motociclistas e pedestres seguem como os grupos mais vulneráveis no trânsito urbano de Campinas. Eles concentraram todas as mortes registradas nas ruas e avenidas da cidade até março, com metade dos casos para cada grupo. Não houve óbitos de ciclistas nem de ocupantes de outros tipos de veículos nas vias urbanas no período.
No balanço geral, considerando também as rodovias que cortam o município, Campinas teve 15 mortes no trânsito no primeiro trimestre de 2026. Foram seis em vias urbanas, oito em rodovias e uma ainda sem local confirmado. O total representa queda de 40% em relação ao mesmo intervalo de 2025, quando foram registradas 25 mortes.
O mês de março também teve resultado abaixo da média histórica. Foram duas mortes no trânsito, sendo uma em via urbana e outra em rodovia, o menor número para o mês desde 2016, segundo a Emdec.
Entre os locais com mortes em vias urbanas estão a Avenida Carlos Lacerda, a Rua Achilles Bertoldi, a Rua Nélson Vieira de Vasconcelos, a Rua José Paulino, a Rua Sérvulo Henrique Barreto, antiga Rodovia Santos Dumont, e a Rua Olinda Paiva Serra.
Nas ocorrências já analisadas, a Emdec identificou fatores como excesso de velocidade, falta de habilitação, ausência de capacete e comportamento do pedestre. Em um dos casos, a análise apontou que o acidente poderia ter sido evitado.
Os dados fazem parte do Boletim Informativo de Óbitos no Trânsito da Emdec, que desde o início de 2026 passou a considerar como vítima fatal quem morre em até 30 dias após o acidente.