A Prefeitura de Campinas inicia nesta sexta-feira (1º) a Operação Estiagem 2026, com ações voltadas à prevenção de incêndios, monitoramento climático e redução dos impactos do período seco.

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A operação segue até 30 de setembro e pode ser prorrogada conforme as condições do tempo. A coordenação é da Defesa Civil de Campinas, com participação de diversas secretarias e órgãos públicos.

Entre os principais focos estão a baixa umidade do ar, aumento de queimadas e redução da vazão dos mananciais, problemas típicos desta época do ano.