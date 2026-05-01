A Prefeitura de Campinas inicia nesta sexta-feira (1º) a Operação Estiagem 2026, com ações voltadas à prevenção de incêndios, monitoramento climático e redução dos impactos do período seco.
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A operação segue até 30 de setembro e pode ser prorrogada conforme as condições do tempo. A coordenação é da Defesa Civil de Campinas, com participação de diversas secretarias e órgãos públicos.
Entre os principais focos estão a baixa umidade do ar, aumento de queimadas e redução da vazão dos mananciais, problemas típicos desta época do ano.
Segundo o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, a estratégia aposta na integração entre tecnologia e atuação em campo. “A Operação Estiagem reúne um conjunto de ações integradas que combinam monitoramento, tecnologia e atuação em campo para reduzir riscos e garantir respostas mais rápidas”, afirmou.
A operação prevê monitoramento diário da umidade relativa do ar, além de vistorias preventivas com viaturas equipadas para combate a focos de incêndio. Também serão utilizados satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, drones com câmeras térmicas e novas estações meteorológicas para ampliar a detecção de queimadas.
A estrutura inclui ainda reforço hídrico para apoio ao Corpo de Bombeiros, com uso de reservatórios e instalação de novos hidrantes em pontos estratégicos.
Os níveis de atenção seguem parâmetros definidos pela umidade do ar:
- Atenção: entre 20% e 30%
- Alerta: entre 12% e 20%
- Emergência: abaixo de 12%
Além disso, quedas de temperatura abaixo de 13°C também podem acionar alertas.
A operação envolve atuação integrada entre áreas como Saúde, Meio Ambiente, Serviços Públicos, Sanasa e Emdec.
Durante o período, denúncias de queimadas podem gerar fiscalização e aplicação de penalidades. A Defesa Civil será responsável por centralizar informações e emitir alertas à população, com atenção especial a grupos mais vulneráveis.