Um trecho da rua Saldanha Marinho, no Centro de Campinas, será interditado nesta sexta-feira (1º), das 9h às 16h, para obras na rede de gás.

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O bloqueio, realizado pela Emdec, ocorre entre a rua Dr. Costa Aguiar e a avenida Campos Sales. No local, a Comgás fará uma ligação na rede.

Para manter a circulação, o desvio será feito pelas vias Dr. Costa Aguiar, avenida Vinte de Novembro (Largo Marechal Floriano), avenida Andrade Neves e avenida Campos Sales.