O Tribunal do Júri de Mogi Guaçu condenou Jairo Momesso, de 80 anos, a 23 anos, um mês e seis dias de reclusão pelo assassinato da esposa, Vera Lúcia Tezzaro Momesso, de 70 anos.

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O crime foi tipificado como feminicídio, com as qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e idade superior a 60 anos.

A decisão foi publicada no dia 17 de abril. Apesar da gravidade da pena e da determinação de regime fechado, o juiz autorizou o cumprimento em prisão domiciliar, levando em conta a idade avançada e o estado de saúde do réu. Ele deverá permanecer em casa em tempo integral, com saídas apenas para tratamentos médicos comprovados.