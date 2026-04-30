O Tribunal do Júri de Mogi Guaçu condenou Jairo Momesso, de 80 anos, a 23 anos, um mês e seis dias de reclusão pelo assassinato da esposa, Vera Lúcia Tezzaro Momesso, de 70 anos.
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O crime foi tipificado como feminicídio, com as qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e idade superior a 60 anos.
A decisão foi publicada no dia 17 de abril. Apesar da gravidade da pena e da determinação de regime fechado, o juiz autorizou o cumprimento em prisão domiciliar, levando em conta a idade avançada e o estado de saúde do réu. Ele deverá permanecer em casa em tempo integral, com saídas apenas para tratamentos médicos comprovados.
Vera Lúcia foi morta na noite de 1º de maio de 2023, na residência do casal, no Jardim Santo Antônio. Segundo a Polícia Civil, os dois voltavam de uma festa familiar quando começaram a discutir. Jairo pegou uma espingarda calibre .28, sem registro, e disparou contra a cabeça da mulher, que estava sentada no sofá.
Vizinhos ouviram o tiro e acionaram a Polícia Militar, que encontrou a vítima já sem vida e o autor no mesmo cômodo. O Samu constatou o óbito no local. A arma foi apreendida para perícia.
Confissão
Após o disparo, o idoso enviou mensagens a familiares confessando o crime e dizendo que pretendia se matar, mas a arma falhou.
Em depoimento, ele afirmou ter “perdido a cabeça” após um desentendimento envolvendo a irmã e a esposa.
Preso em flagrante, Jairo permaneceu cinco meses em prisão preventiva. Em outubro de 2023, obteve habeas corpus e aguardou o julgamento em liberdade.
A defesa do réu não foi localizada para comentar a sentença.