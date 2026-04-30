A Guarda Municipal localizou e deteve, na quarta-feira (29), o homem suspeito de roubar a aliança de uma mulher enquanto ela varria a calçada no bairro Taquaral, em Campinas. O crime aconteceu na última sexta-feira.

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Com base em imagens de câmeras de segurança, os agentes identificaram a motocicleta utilizada na ação e conseguiram localizar o suspeito, também no Taquaral.

Durante a abordagem, ele confessou a autoria do crime.