01 de maio de 2026
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ROUBO NO TAQUARAL

Ladrão é detido pela Guarda por roubo de aliança no Taquaral

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O homem informou ainda que a aliança foi vendida no mesmo dia em um estabelecimento de compra de ouro.
O homem informou ainda que a aliança foi vendida no mesmo dia em um estabelecimento de compra de ouro.

Guarda Municipal localizou e deteve, na quarta-feira (29), o homem suspeito de roubar a aliança de uma mulher enquanto ela varria a calçada no bairro Taquaral, em Campinas. O crime aconteceu na última sexta-feira.

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Com base em imagens de câmeras de segurança, os agentes identificaram a motocicleta utilizada na ação e conseguiram localizar o suspeito, também no Taquaral.

Durante a abordagem, ele confessou a autoria do crime.

O homem informou ainda que a aliança foi vendida no mesmo dia em um estabelecimento de compra de ouro. Ele também relatou ter comercializado outros itens provenientes de roubos.

O caso foi levado e registrado no plantão policial do 4º Distrito Policial de Campinas. O suspeito foi encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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