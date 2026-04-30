A Guarda Municipal localizou e deteve, na quarta-feira (29), o homem suspeito de roubar a aliança de uma mulher enquanto ela varria a calçada no bairro Taquaral, em Campinas. O crime aconteceu na última sexta-feira.
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Com base em imagens de câmeras de segurança, os agentes identificaram a motocicleta utilizada na ação e conseguiram localizar o suspeito, também no Taquaral.
Durante a abordagem, ele confessou a autoria do crime.
O homem informou ainda que a aliança foi vendida no mesmo dia em um estabelecimento de compra de ouro. Ele também relatou ter comercializado outros itens provenientes de roubos.
O caso foi levado e registrado no plantão policial do 4º Distrito Policial de Campinas. O suspeito foi encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.