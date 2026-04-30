Uma tentativa de roubo de motocicleta terminou com dois suspeitos detidos por testemunhas antes mesmo da chegada da Polícia Militar, no bairro São Judas, em Sumaré. Ninguém ficou ferido.

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A equipe policial foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que os dois indivíduos, ambos de 20 anos, já estavam imobilizados por moradores.

De acordo com a vítima, os suspeitos tentaram levar sua motocicleta e, durante a reação, foram contidos com a ajuda de pessoas que estavam próximas. Na confusão, os detidos sofreram escoriações superficiais.