01 de maio de 2026
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FECHARAM O CERCO

Moradores cercam e entregam assaltantes à PM de Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipe policial foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que os dois indivíduos, ambos de 20 anos, já estavam sob contenção de populares.
Equipe policial foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que os dois indivíduos, ambos de 20 anos, já estavam sob contenção de populares.

Uma tentativa de roubo de motocicleta terminou com dois suspeitos detidos por testemunhas antes mesmo da chegada da Polícia Militar, no bairro São Judas, em Sumaré. Ninguém ficou ferido.

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A equipe policial foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que os dois indivíduos, ambos de 20 anos, já estavam imobilizados por moradores.

De acordo com a vítima, os suspeitos tentaram levar sua motocicleta e, durante a reação, foram contidos com a ajuda de pessoas que estavam próximas. Na confusão, os detidos sofreram escoriações superficiais.

Com a dupla, os policiais encontraram um simulacro de pistola e uma mochila com ferramentas, faca, fita isolante e outros objetos que seriam utilizados na ação criminosa.

Nas proximidades, também foi localizada a motocicleta usada pelos suspeitos, com sinais de adulteração. Após consulta ao sistema, foi confirmado que o veículo era produto de roubo.

Os dois detidos foram encaminhados a uma unidade de saúde para atendimento e, posteriormente, apresentados no 5º Distrito Policial, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

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