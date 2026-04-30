01 de maio de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Quinta tem sol, vento e chance de chuva na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Dia terá sol entre nuvens, ventos moderados e chance de chuva isolada.
Dia terá sol entre nuvens, ventos moderados e chance de chuva isolada.

A quinta-feira (30) na RMC (Região Metropolitana de Campinas) será de nebulosidade variável, com possibilidade de chuva a partir da tarde. Os ventos ganham intensidade ao longo do dia, com rajadas moderadas de até 20 km/h.

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Pela manhã, o céu fica parcialmente nublado, com tempo ainda estável. Ao longo do dia, há aumento da nebulosidade, o que eleva as chances de precipitação isolada no período da tarde.

Apesar da previsão, a chuva deve ocorrer de forma pontual e com baixo volume. O sol aparece entre períodos de maior abertura de nuvens, principalmente na segunda metade do dia.

As temperaturas variam entre 20°C e 30°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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