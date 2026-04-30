A quinta-feira (30) na RMC (Região Metropolitana de Campinas) será de nebulosidade variável, com possibilidade de chuva a partir da tarde. Os ventos ganham intensidade ao longo do dia, com rajadas moderadas de até 20 km/h.

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Pela manhã, o céu fica parcialmente nublado, com tempo ainda estável. Ao longo do dia, há aumento da nebulosidade, o que eleva as chances de precipitação isolada no período da tarde.

Apesar da previsão, a chuva deve ocorrer de forma pontual e com baixo volume. O sol aparece entre períodos de maior abertura de nuvens, principalmente na segunda metade do dia.